Формирования оккупантов используют тактику применения тяжёлого вооружения «в комплексе» с другими средствами поражения.

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Боевики стараются нанести огневое поражение не только подразделениям ВСУ, обороняющимся в первой линии, но и целям в тактическом тылу украинских войск, в т.ч. по населённым пунктам. , информирует svodka.net.

При этом оккупанты опять стали использовать схему – открытие огня с позиций близко социальной инфраструктуры и жилых кварталов, затем быстрый отход в глубину боевых порядков.

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