|Российские оккупанты возобновили тактику ведения обстрелов из жилых кварталов, - ИС
|17.04.2018 08:18
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Формирования оккупантов используют тактику применения тяжёлого вооружения «в комплексе» с другими средствами поражения.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Боевики стараются нанести огневое поражение не только подразделениям ВСУ, обороняющимся в первой линии, но и целям в тактическом тылу украинских войск, в т.ч. по населённым пунктам. , информирует svodka.net.
При этом оккупанты опять стали использовать схему – открытие огня с позиций близко социальной инфраструктуры и жилых кварталов, затем быстрый отход в глубину боевых порядков.
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