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78-летний Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался
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17.04.2018 08:18
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78-летний российский актер Эммануил Виторган и его жена Ирина
Млодик стали героями программы "Привет, Андрей!". | Эммануил
Виторган: Мне хочется кричать на весь мир: "Ребята, рожайте!"
Скриншот: Россия 1 / YouTube Новоиспеченные родители стали героями
программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1"."Какой же это
кайф", – прижимая дочь к груди, сказал Виторган.В студии,
говоря о своем отцовстве, он не мог сдержать слез."Нет большего
счастья сказать тебе: "Спасибо, что ты есть. Ты появилась на свет,
чтобы твоим друзьям, близким, знакомым и не знакомым было лучше.
Время создано нам для одного – чтобы мы могли сказать друг
другу: "Спасибо, что ты есть", – заявил актер.Относительно
позднего отцовства Виторган отметил, что возраст значения не
имеет."Мне хочется кричать на весь мир: "Ребята, рожайте!". Это
такое чудо! И не важно, в каком ты возрасте", – заверил
он..ВИДЕОВидео: Россия 1 / YouTube Ирина Млодик родила дочь 26
февраля 2018 года. Для женщины этот ребенок первый. Раньше она не
могла родить из-за проблем со здоровьем.У Эммануила Виторгана есть
еще двое детей от предыдущих браков: 52-летняя Ксения и 45-летний
Максим.
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