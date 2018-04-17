78-летний российский актер Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик стали героями программы "Привет, Андрей!". | Эммануил Виторган: Мне хочется кричать на весь мир: "Ребята, рожайте!" Скриншот: Россия 1 / YouTube Новоиспеченные родители стали героями программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1"."Какой же это кайф", – прижимая дочь к груди, сказал Виторган.В студии, говоря о своем отцовстве, он не мог сдержать слез."Нет большего счастья сказать тебе: "Спасибо, что ты есть. Ты появилась на свет, чтобы твоим друзьям, близким, знакомым и не знакомым было лучше. Время создано нам для одного – чтобы мы могли сказать друг другу: "Спасибо, что ты есть", – заявил актер.Относительно позднего отцовства Виторган отметил, что возраст значения не имеет."Мне хочется кричать на весь мир: "Ребята, рожайте!". Это такое чудо! И не важно, в каком ты возрасте", – заверил он..ВИДЕО Видео: Россия 1 / YouTube Ирина Млодик родила дочь 26 февраля 2018 года. Для женщины этот ребенок первый. Раньше она не могла родить из-за проблем со здоровьем.У Эммануила Виторгана есть еще двое детей от предыдущих браков: 52-летняя Ксения и 45-летний Максим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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