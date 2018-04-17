|Кабмин радикально изменит жизнь водителей: все детали
|17.04.2018 08:21
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Правительство определило план реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года
Соответствующий план мер утвержден распоряжением Кабмина от 28 марта 2018 года № 231-р, сообщает со ссылкой на .
В частности, в текущем году , Мининфраструктуры, , Укртрансбезопасность и полиция разработают нормативный акт относительно внесения изменений в Правила дорожного движения и другие нормативно-правовые акты.
Эти изменения будут касаться пересмотра отдельных положений относительно:
В 2018-2019 годах запланировано разработать проект концепции единой Национальной базы данных дорожного движения (в частности, включает данные о дорогах, анализ рисков, анализ мест (участков) концентрации , показатели безопасности, данные об организации дорожного движения, водителей, ТС).
Предусмотрено установление нормативных требований относительно недопущения внесения в процессе эксплуатации изменений в конструкцию ТС, ухудшающих характеристики их безопасности и экологичности, на дату первой регистрации или таких, которые не соответствуют действующим правилам, нормативам и стандартам, в частности относительно средств освещения и световой сигнализации.
К 2019 году предусмотрена разработка необходимых актов относительно внедрения системы автоматической фиксации нарушений ПДД.
Также запланировано повысить государственный контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения субъектами хозяйствования, которые осуществляют перевозку пассажиров и грузов.
Кроме того, предусмотрено внесение изменений в ДБН относительно устранения поворотов на 180 градусов, прежде только в местах высокой концентрации дорожно-транспортных происшествий.