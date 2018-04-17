Правительство определило план реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года

Соответствующий план мер утвержден распоряжением Кабмина от 28 марта 2018 года № 231-р, сообщает со ссылкой на .

В частности, в текущем году , Мининфраструктуры, , Укртрансбезопасность и полиция разработают нормативный акт относительно внесения изменений в Правила дорожного движения и другие нормативно-правовые акты.

Эти изменения будут касаться пересмотра отдельных положений относительно:

управления ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

скорости движения ТС, в том числе уменьшения разрешенного превышения лимита скорости на 20 км. в час;

использования средств пассивной безопасности, мотоциклетных шлемов и средств связи во время управления ТС;

использования системы штрафных баллов (взыскания за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме);

пешеходов и велосипедистов, их прав и обязанностей использования электромобилей, других современных средств передвижения (в частности сигвеев, гиробордов, гироскутеров).

В 2018-2019 годах запланировано разработать проект концепции единой Национальной базы данных дорожного движения (в частности, включает данные о дорогах, анализ рисков, анализ мест (участков) концентрации , показатели безопасности, данные об организации дорожного движения, водителей, ТС).

Предусмотрено установление нормативных требований относительно недопущения внесения в процессе эксплуатации изменений в конструкцию ТС, ухудшающих характеристики их безопасности и экологичности, на дату первой регистрации или таких, которые не соответствуют действующим правилам, нормативам и стандартам, в частности относительно средств освещения и световой сигнализации.

К 2019 году предусмотрена разработка необходимых актов относительно внедрения системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Также запланировано повысить государственный контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения субъектами хозяйствования, которые осуществляют перевозку пассажиров и грузов.

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в ДБН относительно устранения поворотов на 180 градусов, прежде только в местах высокой концентрации дорожно-транспортных происшествий.

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