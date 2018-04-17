|В Амстердаме на выставке представили капсулу для самоубийств
|17.04.2018 08:22
|
Как пишет South China Morning Post, ее сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, много лет отстаивающий легализацию эвтаназии.
Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца.
— Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут, — рассказал Ничке.
Изобретатели отметили, что построят действующий образец к концу года. Пока же на выставке представлен макет и виртуальный тур, помогающий представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.
В планах Ничке и Баннинк — выложить в интернет чертежи и информацию, необходимую для самостоятельного изготовления будки.
Филип Ничке добился легализации эвтаназии на Северной территории в Австралии в 1996 году. Несмотря на то, что власти страны быстро отменили закон, четыре человека успели уйти из жизни с его помощью.
Источник