Чем больше Путин сожжет ресурсов в Сирии, тем проще нам будет зачищать оккупированные территории.

Говорят, что крупное хищное животное, наподобие волка, попавшее в капкан, способно отгрызть себе часть лапы, чтобы вырваться из него. Если это так на самом деле, то у волка ума намного больше, чем у Путина и его холуев. Прямо сейчас проигрывается мистерия грандиозного геополитичесого капкана под названием Сирия. То, что Путин втравил свою страну в бездарную бойню – бесспорно всем. Даже упоротые ватные комментаторы из-за поребрика уже плюются на Путина за такую откровенную тупость, информирует svodka.net.

В самом деле, ни одной задачи, которую Путин огласил в самом начале вторжения не удалось и уже не удастся выполнить. Территориальной целостности Сирии не просто нет, но уже и не будет. «Законный правитель Асад», под флагами которого Путин туда влез, уже де-факто стал военным преступником. В ночь с пятницы на субботу в Сирию прилетело более ста убедительных доводов, указывающих на то, что Башар уже абсолютно утратил субъектность и уже не слишком интересен даже как разменная карта. Решит Путин сегодня что-то отыграть за сдачу головы Асада, он уже ничего за нее не получит.

Кроме того, теперь уже точно упущен момент организовать давление на Турцию через курдов у ее южных границ. Теперь она уже имеет свою буферную зону. Кроме того, американцы контролируют левобережье Евфрата, что дает коридор для трубопроводов из Залива к Турции. Так что ничего выиграть там не удалось.

И еще. Упомянутые выше «аргументы» в виде ракет Томагавк наглядно показали точность их систем наведения. Публика сейчас рассматривает космические снимки разрушенных объектов – целей ракетных ударов, и отмечает невероятную точность ударов и практически целые строения, окружающие объект атаки. Это говорит о том, что получив «зеленый свет» на ликвидацию Асада, к нему прилетит дар быстро и точно. В этом уже нет сомнений даже у самых отчаянных пессимистов. Просто он сейчас является некой чумной бактерией, которая собою заражает всех, кто с нею контактирует. Чем дольше Путин с ним возится, тем больше крови и химии перетекает на его руки. Комментарии после этих ударов показывают, что уже сейчас возникла тождественная ответственность за военные преступления между Асадом и Путиным. Под этим предлогом с Московией можно делать уже что угодно.

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Очень логичным, в этой связи, выглядит объявление новой волны санкций, которые готовят США в ответ на то, что сделали и наговорили российские высшие должностные лица за последние два дня. То есть, вместо обдуманных и взвешенных заявлений, полились привычные позорные помои, о которых мы писали ранее, в частности, о сбитых 71 ракетах. Если бы это было все, то можно было просто посмеяться над идиотами, но ведь Лавров сделал публичное заявление о том, что швейцарская лаборатория дала заключение о том, что Скрипали были отравлены другим боевым ОВ, но четко – не тем самым «Новичком», о котором уже все знают. Буквально через час после выступления Лаврова та самая лаборатория выпустила официальный пресс-релиз, где указала, что представленные для анализа образцы были исследованы и обнаружено, что отравление произошло именно Новичком, а не любым из других образцов.

Создается чувство, что до пациента просто не доходит. Кроме того, коллеги сообщают, что уже после налета на Сирию, через Босфор проследовал российский военный транспорт, под верх набитый военной техникой. То есть, Путин перебрасывает в Сирию все новые партии вооружений и техники, для своей наземной группировки. В общем, он решил там вгрызться в землю.

Но во всем этом пейзаже с явным капканом имеется главная неприятность. Поставки очередной партии оружия, боеприпасов, техники и расходных материалов постоянно выворачивают карманы. Чем дольше россияне там сидят, тем больше затрат они несут на поддержание своей группировки и остатков армии Асада. Ведь у тех уже просто нет своих материальных ресурсов и получить оружие они могут лишь от Ирана и РФ. Причем, всем четко понятно, что платить Асаду просто нечем.

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Возможно, в Кремле считают это меньшим из зол, поскольку вывод войск сразу приведет к оценке ущерба, нанесенного Сирии, что вызовет иски на сотни миллиардов долларов. Но фокус в том, что поддержание ситуации в этом состоянии будет стоить денег, а ведь в конце концов – уйти придется, а раз так, то от сотен миллиардов компенсации – не отвертеться. В общем, хороших и умных ходов у Путина уже нет. Выбор остался между плохим и очень плохим вариантом.

С другой стороны, чем больше Путин сожжет ресурсов в Сирии, тем проще нам будет зачищать оккупированные территории.

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