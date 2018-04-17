Полиция в Мариуполе задержала четырех молодых людей, подозреваемых в стрельбе в прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области, передает

"В полицию обратился житель Левобережного района, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки. По прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте уже не было, зато инспекторы получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, следовательно поехали отрабатывать прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

Так, на улице Киевской полицейские остановили указанное авто.

"Внутри находились три брата 32-х, 29-ти и 23-х годов, а также их друг 33-х годов. При поверхностной проверке никаких подозрительных вещей у граждан обнаружено не было, зато возникло подозрение, что в автомобиле может находиться оружие. На место вызвали следователей, при понятых провели проверку автомобиля. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета", - отметили в полиции.

Мужчин забрали в Левобережный отдел полиции.

Напомним, на улице Обуховской Святошинского района Киева между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба.

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