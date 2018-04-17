В преддверии президентских и парламентских выборов украинские государственные деятели заговорили о том, как защититься от вмешательства России. «Апостроф» выяснял, сможет ли Украина уберечь себя от горького опыта США и не могут ли власть и лично президент Петр Порошенко использовать «охоту» на агентов Кремля и Владимира Путина для преследования оппозиционных политиков.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Российская Федерация будет пытаться любыми способами повлиять на результат президентских и парламентских выборов 2019 года.

«Мир должен предложить рецепт для противодействия российскому вмешательству в любые выборы, в том числе и украинские. В ближайшие два года в западных странах должно состояться около 20-ти избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, который будет иметь чрезвычайное влияние на будущий состав европейской комиссии», — призвал Порошенко на XI Форуме по вопросам безопасности, состоявшемся 12-13 апреля в Киеве.

Также он предложил на законодательном уровне уберечь Украину от прямого вмешательства России в выборы. Каким образом, глава государства не уточнил. Но привел в пример Францию и Германию, в демократиях которых «внедрены или внедряются изменения в законодательство такого типа».

Стоит напомнить, что в 2017 году был принят закон «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины», который является первым шагом государства к серьезной защите своих данных. Но, к сожалению, в законе не прописаны конкретные меры, а лишь предоставлен перечень субъектов, которые непосредственно осуществляют в пределах своей компетенции меры по обеспечению защиты в цифровом пространстве. Среди них – Вооруженные силы, правоохранительные и разведывательные органы, Совет национальной безопасности и обороны и другие.

Во фракции «Блок Петра Порошенко» также пока не могут ответить, каким образом можно уберечь страну от вмешательства России в выборы.

«Это не урегулируешь законодательно. Для киберзащиты нужны технологические разработки», — ответил «Апострофу» нардеп от БПП Александр Черненко, который занимается избирательной реформой.

Он напоминает, что на законодательном уровне прописан запрет на агитацию в иностранных СМИ, финансирование иностранными физическими и юридическими лицами избирательных кампаний в Украине и так далее. Но это не лишает Россию возможности применять в Украине более изощренные технологии.

«Мы все знаем, сколько россияне тратят денег на ботов, сколько потратили на вмешательство в американские выборы. Они не будут экономить на этом. Поэтому вопрос стоит не столько в законодательстве, сколько в технологических разработках Центральной избирательной комиссией, обеспечении серверов каналов связи и в целом информационной системы выборов», — считает Черненко.

А вот в оппозиции иначе трактуют заявление президента. Внефракционный депутат Виктор Чумак согласен, что необходимо защищать себя от вмешательства России, но нужно это делать с умом.

«Как Порошенко хочет это делать? Уничтожить оппозиционеров и назвать всех, кто его критикует, агентами Кремля? Поэтому говорить об этом я смогу тогда, когда увижу предложенные механизмы», — сказал он «Апострофу».

С подобным мнением согласен и политтехнолог Михаил Чаплыга. Он утверждает, что под предлогом борьбы с Россией и защиты выборов нынешняя власть только лишь пытается сохранить свое место.

«Если они не могут победить путем рейтингов и народной поддержки, тогда нужно строить такие условия, чтобы все остальные конкуренты физически не могли как-то тягаться. Соответственно, когда они говорят о чьем-то вмешательстве, создается атмосфера, в которой любой политик, который не говорит в унисон с властью, будет автоматически клеймиться как враг», — сказал он «Апострофу».

Партнеры БПП по коалиции нашли, что ответить на аргументы оппозиции. Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге на одном из украинских сайтов написал, что в МВД предлагают обеспечить на законодательном уровне неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав, декриминализацию мелких нарушений и предупреждения правонарушений во время выборов, что позволит сделать их честными.

«Многие политики расценили такое заявление министра, как политический шантаж. Но нет! В нормальной цивилизованной стране закон одинаков для всех, и министерство обязано действовать таким образом. А те народные депутаты, которые хотят честные выборы, должны ему в этом помогать», — сказал «Апострофу» депутат от НФ Леонид Емец.

Он подчеркнул, что защитить украинские выборы от российского вмешательства может одна важная и решающая реформа – избирательная. Если ее не провести, то это позволит россиянам снова покупать мандаты в украинском парламенте.

«Необходимо поменять нынешнюю избирательную систему на систему с открытыми списками, которая позволит убрать коррупционную составляющую в выборах», — подчеркнул Емец.

«Фронтовик» предупреждает: если провести выборы по старой избирательной системе, то в парламент придут популисты, российские диверсанты и украинские коррупционеры.

Вместе с тем, политтехнолог Чаплыга, который работает с избирательными кампаниями, уверен, что любые выборы можно спасти только одним способом – критическим мышлением избирателя.

«Потому что нужно будет защищаться от вмешательства не только России, а также Европы и США», — подытожил он.

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