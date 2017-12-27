Mercedes-Benz открывает новую студию дизайна в технологическом парке Sophia Antipolis, что на Лазурном берегу. Новый дизайнерский центр компании будет специализироваться на интерьерах,передает со ссылкой на .

В парке уже базируется более 2 тыс. компаний, включая Hewlett Packard, SAP и Huawei.

"В нашем центре мы будем действовать как сейсмографы, отслеживая тренды и потребности цифрового и аналогового миров, интегрируя их в автомобили. Студия станет прекрасным средством междисциплинарного влияния между всеми направлениями дизайна и станет уникальным решением в области", - сказал шеф-дизайнер Горден Вагенер.

также имеет дизайнерские студии на берегу озера Комо в Италии, в Пекине (Китай) и 2 в Калифорнии.

Компания Kia не будет выпускать новое поколение модели cee'd в трехдверном кузове. Новое поколение модели обещают представить в начале весны 2018 года.

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