|В Кривом Роге из-за масштабного ДТП погибло восемь человек
|17.04.2018 08:31
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Во вторник, 17 апреля, в Кривом Роге в результате ДТП с участием маршрутки, автобуса и легкового автомобиля по предварительным данным погибло 8 человек, 12 пострадало. Об этом сообщает информационный ресурс Первый Криворожский.
"Столкновение произошло около 6 утра возле исполкома. Авто Mazda столкнулось с маршруткой. Ее вынесло на встречную движения. Произошло столкновение с автобусом АМКР", - говорится в сообщении.
Сообщается, что движение сейчас перекрыто, транспорт направляют в объезд места происшествия.
По данным местных СМИ, маршрутка двигалась с 95-го квартала в направлении на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на желтый сигнал светофора перекресток пересекал легковой автомобиль "Mazda", который врезался в маршрутку.
В результате столкновения ее отбросило на встречную полосу под колеса рабочего автобуса с сотрудниками металлургического завода.
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