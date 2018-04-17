Смертельное ДТП с участием маршрутки и автобуса произошло в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

"Полиция расследует ДТП, в котором погибло 8 человек. Более 18 пострадавших доставлены в больницу, между них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий Кривого Рога, поступило в полицию 17 апреля около 5:53. ЧП произошло на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО в Кривом Роге.

По факту резонансного ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Сейчас на месте работают следователи следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области.

Напомним, в результате ДТП в Одессе пострадали 11 человек, между которых ребенок.

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