Синоптик Наталя Диденко отметила, что 18-19 апреля похолодание в
Украине будет сопровождаться еще и сильным ветром. В Украине
похолодает Фото: ЕРА "18 апреля начнется похолодание: сначала до
+14°…+17°, на юге еще побудет тепло, +17°…+22°. А 19 апреля станет
уже холодно, в Украине +10°…+15°. К тому же, 18-19 апреля
похолодание будет сопровождаться еще и серьезным ветром", –-
сказала она.Синоптик добавила, что 17 апреля в Украине на
протяжении дня ожидается комфортная температура воздуха,"+17°…+24°.
Будет солнечно и переменная облачность. В западных областях
локальные дожди снизят кое-где температуру до +16°…+19°", –
сообщила Диденко.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2034245534252080
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