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С 18 апреля в Украине начнется похолодание - синоптик
17.04.2018 08:34
Синоптик Наталя Диденко отметила, что 18-19 апреля похолодание в Украине будет сопровождаться еще и сильным ветром. В Украине похолодает Фото: ЕРА "18 апреля начнется похолодание: сначала до +14°…+17°, на юге еще побудет тепло, +17°…+22°. А 19 апреля станет уже холодно, в Украине +10°…+15°. К тому же, 18-19 апреля похолодание будет сопровождаться еще и серьезным ветром", –- сказала она.Синоптик добавила, что 17 апреля в Украине на протяжении дня ожидается комфортная температура воздуха,"+17°…+24°. Будет солнечно и переменная облачность. В западных областях локальные дожди снизят кое-где температуру до +16°…+19°", – сообщила Диденко.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2034245534252080

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