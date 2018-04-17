Синоптик Наталя Диденко отметила, что 18-19 апреля похолодание в Украине будет сопровождаться еще и сильным ветром. В Украине похолодает Фото: ЕРА "18 апреля начнется похолодание: сначала до +14°…+17°, на юге еще побудет тепло, +17°…+22°. А 19 апреля станет уже холодно, в Украине +10°…+15°. К тому же, 18-19 апреля похолодание будет сопровождаться еще и серьезным ветром", –- сказала она.Синоптик добавила, что 17 апреля в Украине на протяжении дня ожидается комфортная температура воздуха,"+17°…+24°. Будет солнечно и переменная облачность. В западных областях локальные дожди снизят кое-где температуру до +16°…+19°", – сообщила Диденко. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2034245534252080 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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