|Российский боевой корабль с военной техникой движется в Сирию (ФОТО)
|17.04.2018 08:40
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Большегрузный десантный корабль РФ «Орск» с грузом военной техники на борту отправился в Сирию, следуя через акваторию Средиземного моря.
Судно следует в сирийский порт Тартус. Именно там располагается база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, информирует svodka.net.
Уточняется, что береговая охрана турецкого государства вела «Орск» во время пересечения проливов Босфор и Дарданеллы. На борту корабля были также замечены военные, охраняющие российскую технику.
Судно не прошло незамеченным. Так, издание Bosphorus Observer, которое пристально следит за передвижением кораблей в Босфоре, опубликовало в Twitter фото военной техники на палубе корабля.
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На российском «Орске» находятся бронетранспортеры БТР-80 с радиоэлектронными комплексами «Пелена-6БК2» для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовики «КамАЗ», бензовоз «Урал-4230» и бронеавтомобили «Тигр».