Утром 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В ДТП погибли восемь человек Фото: dp.npu.gov.ua Около 6.00 на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. Телеканал "Первый криворожский" сообщил, что Mazda не пропустила маршрутку и столкнулась с ней. Маршрутку отбросило в автобус, принадлежащий предприятию "АрселорМиттал".По данным телеканала, все участники ДТП двигались на желтый мигающий сигнал светофора, поскольку он еще не работал. Фото: dp.npu.gov.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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