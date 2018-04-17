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В Кривом Роге в ДТП погибли восемь человек
17.04.2018 08:42
Утром 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В ДТП погибли восемь человек Фото: dp.npu.gov.ua Около 6.00 на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. Телеканал "Первый криворожский" сообщил, что Mazda не пропустила маршрутку и столкнулась с ней. Маршрутку отбросило в автобус, принадлежащий предприятию "АрселорМиттал".По данным телеканала, все участники ДТП двигались на желтый мигающий сигнал светофора, поскольку он еще не работал.
Фото: dp.npu.gov.uaФото: dp.npu.gov.ua

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