Утром 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улиц Металлургов и
Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус,
который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В ДТП
погибли восемь человек Фото: dp.npu.gov.ua Около 6.00 на
перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль
Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из
местных предприятий. Телеканал "Первый криворожский" сообщил,
что Mazda не пропустила маршрутку и столкнулась с ней.
Маршрутку отбросило в автобус, принадлежащий предприятию
"АрселорМиттал".По данным телеканала, все участники ДТП
двигались на желтый мигающий сигнал светофора, поскольку он еще не
работал.
Фото: dp.npu.gov.ua
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