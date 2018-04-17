Очередную идею он озвучил в своём Twitter, и здесь непонятно — шутка это или настоящий проект. Зная Маска, можно легко предположить второе.

В чём суть?

Мы уже писали, что компания SpaceX построила корабль для ловли обтекателей ракеты. А теперь Маск придумал, как возвращать на Землю вторую ступень ракеты.

Вот, что он написал:

SpaceX попытается вернуть вторую ступень ракеты, замедлив её с орбитальной скорости при помощи огромного надувного шара. Думаете это всё? Как бы не так! После торможения её планируют посадить на надувной батут. На батут, Карл!

Как отмечается, эта идея уже тестируется. SpaceX уже провела несколько тестовых спусков с последующим затоплением второй ступени над несудоходной частью Тихого океана. Сами же ступени ракеты планируется транспортировать с помощью Mr Steven — того самого судна для ловли обтекателей.

Когда будет посадка?

Дата пока не называется, вероятно ещё не все проблемы решены. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что отчасти сходная конструкция используется для марсианских аппаратов. Они тормозят с помощью парашюта, а затем садятся на надувные ёмкости с газом — действительно же те батуты.

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