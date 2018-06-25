С 1 июля украинцы и в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения.

Она будет оказываться независимо от того, подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать, объясняет , передает

"От имени некоторых учреждений здравоохранения распространяют неправдивую информацию, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом, будут получать только неотложную помощь. Этот факт не соответствует действительности. Право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, вводится новая система финансирования медучреждений.

Так, до конца 2018 года больницы, заключившие соглашения с НСЗУ, будут получать средства в результате работы двух механизмов.

За каждого пациента, который подписал декларацию с семейным врачом, государство выделит 370 грн с применением возрастных коэффициентов.

Дополнительно эти заведения будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларацию о выборе врача.















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