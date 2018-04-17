Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть изменения в законодательство "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" и включить в повестку дня законопроект об отмене государственных удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов и изменения условий распространения фильмов и другой аудиовизуальной продукции, а также определиться по поводу изменений в законодательство об освещении деятельности власти. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент

Также между прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов ядерной политики. Среди них проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами и определиться по поводу законопроекта "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

Кроме этого, парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов экологической политики. Среди них законопроект об установлении дополнительных гарантий сохранения лесов, а также определиться относительно законопроекта о социальной защите участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также об изменениях в законодательство относительно освещения деятельности органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в средствах массовой информации Украины.

Как сообщал председатель ВР Андрей Парубий не смог сказать, когда Рада заслушает отчет правительства.

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