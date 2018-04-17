Руководители министерств иностранных дел стран "Большой семерки" – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – призвали Россию раскрыть специалистам Организации по запрещению химического оружия подробности о газе "Новичок", которым был отравлен прежний российский шпион Сергей Скрипаль. "Большая семерка": Российская Федерация несет ответственность за это набег Фото: ЕРА "Соединенное Королевство подробно проинформировало G7. Мы разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании в том, что очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это набег, и нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы осуждаем продолжающийся отказ России от законных запросов от правительства Великобритании, что еще раз подчеркивает ее ответственность. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящее время независимым образом подтвердила выводы Соединенного Королевства, касающиеся происхождения токсичного химического вещества, которое использовалось в Солсбери. Россия должна обеспечить полное раскрытие своей ранее не объявленной программы "Новичок" ОЗХО в соответствии с ее международными обязательствами", – сказано в заявлении.Также отмечается, что использование "боевого нервно-паралитического агента военного типа, разработанного Россией, является первым таким случаем в Европе со времен Второй мировой войны и является серьезной проблемой не только для безопасности Соединенного Королевства, но и для общей безопасности"."Это набег на суверенитет Великобритании. Любое использование химического оружия государством-участником при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и нарушением Конвенции по химическому оружию. Это угроза для всех нас. Такое использование – отвратительно, совершенно неприемлемо и требует систематического и строгого осуждения", – продолжили в "Большой семерке".Подчеркивается, что опасения G7 "усиливаются на фоне раннего безответственного и дестабилизирующего поведения России, включая вмешательство в демократические системы стран"."Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Конвенции о химическом оружии, а также ее обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН в поддержании международного мира и безопасности. Чтобы вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах, мы будем и впредь сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем", – сказано в заявлении.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.В МИД России заявляли, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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