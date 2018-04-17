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"Большая семерка" об отравлении Скрипаля: Это нападение на суверенитет Великобритании
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17.04.2018 08:50
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Руководители министерств иностранных дел стран "Большой семерки" –
Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США –
призвали Россию раскрыть специалистам Организации по запрещению
химического оружия подробности о газе "Новичок", которым был
отравлен прежний российский шпион Сергей Скрипаль. "Большая
семерка": Российская Федерация несет ответственность за это набег
Фото: ЕРА "Соединенное Королевство подробно проинформировало G7. Мы
разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании в том, что очень
вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это
набег, и нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы
осуждаем продолжающийся отказ России от законных запросов от
правительства Великобритании, что еще раз подчеркивает ее
ответственность. Мы призываем Россию немедленно ответить на все
вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Организация по
запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящее время независимым
образом подтвердила выводы Соединенного Королевства, касающиеся
происхождения токсичного химического вещества, которое
использовалось в Солсбери. Россия должна обеспечить полное
раскрытие своей ранее не объявленной программы "Новичок" ОЗХО в
соответствии с ее международными обязательствами", – сказано в
заявлении.Также отмечается, что использование "боевого
нервно-паралитического агента военного типа, разработанного
Россией, является первым таким случаем в Европе со времен Второй
мировой войны и является серьезной проблемой не только для
безопасности Соединенного Королевства, но и для общей
безопасности"."Это набег на суверенитет Великобритании. Любое
использование химического оружия государством-участником при любых
обстоятельствах является явным нарушением международного права и
нарушением Конвенции по химическому оружию. Это угроза для всех
нас. Такое использование – отвратительно, совершенно
неприемлемо и требует систематического и строгого
осуждения", – продолжили в "Большой семерке".Подчеркивается,
что опасения G7 "усиливаются на фоне раннего безответственного и
дестабилизирующего поведения России, включая вмешательство в
демократические системы стран"."Мы призываем Россию выполнить свои
обязательства по Конвенции о химическом оружии, а также ее
обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН в поддержании
международного мира и безопасности. Чтобы вернуть Россию в
международную систему, основанную на правилах, мы будем и впредь
сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных
проблем", – сказано в заявлении.66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что
во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.В МИД России заявляли, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. Президент РФ Владимир Путин
утверждал, что подобные вещества способны производить около 20
стран мира.
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