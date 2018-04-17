Среди жителей Украины наименьшим спросом пользуется жилье на первом этаже – тут и холодный подвал под ногами, и шумные компании под окнами. А вот у европейцев квартиры с шестого этажа и выше оцениваются как опасные для здоровья.

Как доказали последние исследования, проживание на любом этаже имеет свои положительные и отрицательные стороны, пишет со ссылкой на .

По мнению ученых из Массачусетского университета, хотя «идеального этажа» для проживания и не существует, но стоит учитывать некоторые нюансы. Они утверждают, что высота от земли, на которой человек проводит большую часть времени, влияет на состояние его здоровья. Проживание на том или ином этаже вполне может стать причиной в сбоях работы организма.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ И ПЛЕСЕНЬ. Исследователи пришли к выводу, что проживание на этаже не выше третьего дает ощущение психологического комфорта. Но в больших городах с таким жильем связаны бытовые риски: нарушение воздухообмена,тень и сырость. Подобные условия способствуют возникновению плесени и грибков, которые могут вызывать у людей бронхит, пневмонию и различные аллергические реакции.

Кроме того, жители нижних этажей чаще других страдают от различных источников загрязнения на земле – автомобильных выхлопов, испарений от асфальтовых и иных покрытий.

Профессионалы считают, что жить на нижних этажах безопасно для здоровья при условии, что дом удален от автострады не менее чем на 200 метров.

ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ. В то же время врачи выяснили, что и высоко жить – тоже вредно для здоровья. Дело в том, что для нормальной жизнедеятельности организма необходим определенный уровень магнитного поля Земли. Если этот уровень снижается, то у человека появляются проблемы со здоровьем.

В результате исследования оказалось, что на высоте выше седьмого этажа ослабление магнитного поля становится заметным для организма. Коэффициент ослабления не является санитарной нормой, но понижение поля в два раза отрицательно скажется на работе сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем. Именно в таких условиях оказываются жители верхних этажей.

Такая особенность, по мнению ученых, связана с многослойным экранированием железобетонными перекрытиями.

ВИБРАЦИИ ВЛИЯЮТ НА МОЗГ. Кроме того, жителям верхних этажей угрожает повышенное электромагнитное излучение и вибрации, действующие на головной мозг, сосуды и нервную систему. Люди, живущие на верхних этажах, чаще остальных страдают бессонницей, головными болями и психологическими нарушениями.

Безусловно, все этажи имеют достоинства и недочеты, а воздействие высоты на здоровье довольно индивидуально. К слову, в европейских странах жить выше шестого этажа считается непрестижным и вредным для здоровья.

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