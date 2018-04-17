Однако это не подействовало, и документ находится на рассмотрении в парламенте, рассказал «Укринформу» народный депутат, заместитель председателя постоянной делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский.

«После посещения Украины делегацией Израиля в Кнессете был подан законопроект о признании Голодомора геноцидом. При этом россияне применили беспрецедентное давление, даже угрожая изменением военной доктрины относительно Израиля, но это не подействовало», – заявил политик.

Нардеп пояснил, что рассмотрение законопроекта состоится не скоро, «поскольку нужно дождаться времени, когда у нас будет нужное количество голосов».

Логвинский подчеркнул, что в это же время необходимо проводить разъяснительную работу о Голодоморе.

«Нужно над этим работать – проводить разъяснительную работу, что такое Голодомор. Холокост был наивысшим уровнем самого жестокого уничтожения людей по национальной принадлежности, следовательно в Израиле понимают проблемы народов, которые пережили такие трагедии, как мы Голодомор», – сказал он.

Политик отметил, что теперь перед Украиной стоит задача «не позволить возникновения определенных недоразумений, которые могут подорвать отношения Украины с другими влиятельными игроками на международной арене», в частности с Израилем и США.

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