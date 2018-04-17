Утром во вторник ситуация на проспекте Баграмяна в центре армянской столицы Еревана спокойная. Полицейские установили колючую проволоку в два ряда, за которой установлены светозвуковые гранаты, сообщает NEWS.am, передает .

С утра демонстранты вновь перекрывают центральные улицы. На данный момент, как отмечается, митингующих немного.

Как сообщается, видны автобусы с полицейскими и водомет.

Указано, что ранее полиция выступила с заявлением о том, то принято решение прекратить нарушающий общественный порядок митинг.

Накануне произошла стычка, в результате которой пострадали более 40 человек, в основном люди поранились о колючую проволоку или пострадали в давке.

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