Медицина умерла, зарплаты мизерные, понаехавшие отбирают последние рабочие места, детей готовят к смерти, природу Крыма уничтожают и продолжают строить военную базу, запугивая вату несуществующими террористами и диверсантами.

1. Севастопольские ватники бурно обсуждают оформление украинских документов всех видов. Вернувшиеся с материка рассказывают, что в очередях в основном стоят крымчане, и даже своих знакомых встречают. По ссылке прочтите много сообщений + фото очереди из Херсона, информирует svodka.net.

2. В центре Симферополя оккупанты сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона. Бесовской шабаш поручили провести предателю Украины и крымскотатарского народа Руслану Бальбеку, который притащил с собой около десяти крымскотатарских (?) ватников. “Церемония сжигания портретов” состоялась вчера в 19:00. Вышеперечисленные ваторылые имбецилы мировых лидеров назвали “фашистами”. Напомню, что во время авиаударов коалиции в Сирии не пострадал ни один мирный житель, а сами удары были направлены против химических объектов, которые использовались Асадом и путиным для уничтожения сирийцев. Путин и Асад за годы войны в Сирии уничтожили сотни тысяч мирных жителей. Ватники обоих диктаторов почему-то фашистами не считают.

3. Некий Карен Тарминян вывесил в Севастополе портреты Трампа, Мэй и Макрона, чтобы забросать их яйцами. Но потом передумал и нарисовал на них мишени для “оплёвывания, кидания камнями и поругания”. Справедливости ради, ни один камень, яйцо или плевок не устремились в сторону портретов. Видимо, рядом не было понаехов. Отмечу, что Тарминяна используют российские пропагандоны, например, когда “скорбели” по российскому убийце Филиппову, уничтоженному в Сирии. Благодаря Карену с его дегенеративным бредом мы снова убедились, что даже гардемарины — не лапти. В ВК под постом сего полудурка более 100 комментов, и 99,9% из них высмеивают этот бред и предлагают вызвать санитаров, что уже неплохо. Позже крымчане выяснили, что Карен Тарминян является понаехавшим, о котором пропагандоны писали в марте 2018 года следующее: “Глава департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя и потенциальный вице-губернатор по вопросам внутренней политики Олег Беркович создает пул правильно ориентированных «карманных» общественников, не побрезговав привлечь к этому процессу некого Карена Тарминяна (он же Олег Гриднев). Карен славен тем, что на своем прошлом месте жительства, а именно в Кемерово, он был владельцем (понятно, что просто управляющим) ночной сауны «Х.О» под вывеской «стриптиз-клуба», которая не гнушалась и «девочек» клиентам поставить, и алкоголь без лицензии продать. Беркович начал внедрять пятую колонну в ряды активных граждан Севастополя, пытаясь нивелировать то настоящее, что есть в нас, созданием подсадных уток”.

4. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что дети сирийского диктатора Башара Асада в 2017 году отдыхали в крымском детском лагере “Артек”.

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5. “Юнармейцы” в Алуште клялись в верности оккупантам. ЗА ПАЦАНОВ! Будь готов! Всегда готов! Чьи это дети? Вы куда их отправить решили?

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6. 18 апреля на территории Керчи оккупанты проведут очередные террористической учения “с проведением эвакуационных мероприятий”. Просят “сохранять спокойствие”. Кроме того, на полигоне “Опук” оккупанты провели новые военные учения.

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7. Александр из Севастополя боится пропустить ввод в Симферополь миротворцев НАТО: “По работе часто бываю в Симферополе. Стал замечать, что полицейские стали у всех спрашивать документы. Сегодня подошли и ко мне — двое в какой-то вообще натовской форме, а двое в стандартной. Суть в том, что начали разговаривать, как гопники, и угрожать, что на 4 часа поедем в отделение устанавливать личность. Короче, от греха подальше показал паспорт. В Симферополе паспортный режим? И как оградить себя от таких представителей в форме, звонить в 112?”.

8. Оккупанты открыли новый терминал симферопольского аэропорта, грозно назвав его “международным”. Хотя доля правды в этом есть, ведь рейсы совершаются исключительно из украинского Крыма в россию.

9. У нас на рынке не хватает торговцев корой дуба… Или кафешку можно открыть “Дубье” с тысяча и одним рецептом дубовой настойки. Рязань прорывается в Ялту: “Я частный предприниматель (на рынке торгую). Хотим всей семьей переехать к вам жить. Как у вас с возможностью получить место на рынке подешевле? А то жена не работает, считаем каждую копейку. Как с садиком и школой? Троих детей нужно будет пристроить. И можно ли снять недорогое жилье?”. Ответы: “Считая каждую копейку, в Ялте делать нечего. Как-то так”, “В сады очереди, а недорогое жильё на 5 человек, как и всё остальное в Ялте, тоже дешевым не будет. Да, сейчас еще налетят комментаторы-«доброжелатели» с советами типа «вали, откуда приехал…», «нечего здесь делать…» и т. д. Суровая ялтинская реальность”.

10. Честно? Ну нет сил ржать… Я не Искандер. Вчера стало известно о взломе нового крымского мессенджера только за 5 минут, что не порадовало его создателей, которые также заявили, что готовы к сотрудничеству с ФСБ по всем вопросам.

11. Оккупанты вновь заявили, что Крым может стать “Лас-Вегасом, финансовым центром россии и гаванью для бизнес-стратапов”. Для этого будут “работать с настроениями в обществе и активно формировать образ цветущего оазиса”. То есть, делать из людей зомби, что уже и происходит. Каждые полгода достают эту муть про Лас-Вегас и впаривают её вате. Одна из крымчанок прокомментировала: “Рулетку можно поставить прям перед Керченским мостом и играть: «Обвалится-не обвалится», «просядет-не просядет»…”.

12. Зомби таки появились. Некоторые считают, что окончание строительства моста превратит Крым в Гонконг. Правда, они не могут объяснить, почему Гонконгом не стал, например, Краснодарский край, откуда этот мост тянут.

13. Пока Крым не вернется в международное правовое поле, не будет здесь ни Лас-Вегаса, ни “силиконовой долины”, вообще ничего не будет. Будет Абхазия и Приднестровье. Оставьте свои влажные мысли в покое. С каждым месяцем, а не годом, становится только хуже!

14. Медицина от оккупантов — это геноцид. А ватникам советуем тянуть до тех пор, пока не перестанут страховую пародию бесплатной называть: “В Черный список нашу бесплатную медицину в Симферополе! Начало тошнить. Пошла в седьмую горбольницу к гастроэнтерологу! Он принимает только по записи, а запись на 2 недели вперёд! В итоге решила сделать платное УЗИ, чтобы хотя бы понять причину! В итоге оказался камень большой в желчном пузыре, и мне сказали не тянуть и безотлагательно обратиться к врачу, так как нужна немедленная операция. Пошла опять в седьмую больницу, объяснила ситуацию. Но они мне отказали в приёме и сказали, что запись есть на май месяц! На мой вопрос, а что мне делать до мая, а если он встанет и перекроет канал? Мне ответили: ну, если совсем плохо будет, вызывайте скорую! Я в шоке с нашей медицины, то есть мне надо дотянуть, пока совсем всё плохо будет? Пожалуйста, анонимно”.

15. Потыкал палкой своих знакомых ватников… Еще живые, огрызаются.

P.S. Медицина умерла, зарплаты мизерные, понаехавшие отбирают последние рабочие места, детей готовят к смерти, природу Крыма уничтожают и продолжают строить военную базу, запугивая вату несуществующими террористами и диверсантами. Но как по команде раз в полгода обещают “силиконовую долину” и Лас-Вегас. Правда, сегодня проговорились, сказав, что только лишь “работают с настроениями в обществе и формируют образ цветущего оазиса”. Прям по Фрейду…

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