В Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, перевозивший работников компании «АрселорМиттал». В результате столкновения на месте погибли восемь человек, по меньшей мере 12 пострадали.

Об этом сообщает издание «Первый городской».

«Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекрёсток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колёса автобуса. В маршрутке в это время находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, ещё один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщают о 12-17 пострадавших.», — говорится в сообщении.

Движение на этом участке дороги теперь полностью перекрыто. На месте работало пять экипажей медиков, спасатели и полицейские.

Позже в полиции сообщили о 18 пострадавших в результате ДТП, четверо из которых сейчас находятся в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, передает локальный сайт 0564.

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