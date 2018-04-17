Во вторник, 17 апреля, в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге погибли уже не менее десяти человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание "Первый Криворожский".

По данным издания, 8 человек погибли на месте происшествия, а источники в больнице сообщили, что еще две жертвы ДТП в Кривом Роге скончались в больнице.

Информацию о десяти погибших также подтверждает местное издание "Весь Кривой Рог". Согласно сведениям полиции, после аварии в больницы доставили 18 пострадавших.

Напомним, легковой автомобиль Mazda проезжал перекресток на желтый сигнал и врезался в маршрутку, которую ударом отбросило на встречную полосу под колеса рабочего автобуса с сотрудниками металлургического завода. Отметим, авария случилась рано утром и светофоры еще не работали.

По факту ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц.