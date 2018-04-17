Весь мир замер в ожидании страшных новостей после ракетного удара по Сирии. В ночь на 14 апреля международная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по объектам, подконтрольным президенту Сирии Башару Асаду. Поводом стали подозрения в применении войсками Асада химического оружия против мирных жителей города Дума в окрестностях Дамаска. По мнению экспертов, ракетная нападение, скорее только, не будет последней.

Химическая атака

События в Думе произошли 7 апреля. Тогда, во время штурма города, который вели войска Асада при поддержке российской авиации, появились сообщения о применении химического оружия против мирных граждан. На людей с вертолета была сброшена так называемая бочковая бомба — 200-литровый контейнер, начиненный хлором.

По различной информации, от воздействия хлора задохнулись от 43 до 70 человек и еще несколько сотен получили отравления. Ответственность за проведение химической атаки президент Дональд Трамп возложил на Сирию, обвинив Россию и Иран в том, что они поддерживают Башара Асада. Самого же Асада Дональд Трамп назвал «зверем», пригрозив при этом «ударом возмездия».

Как известно, с 30 сентября 2015 года, по приглашению Башара Асада, в Сирии действует российская авиагруппировка. Ее основой являются 8 истребителей Су-35С, 4 истребителя Су-27СМ, 12 истребителей Су-30СМ, 12 тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М и 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Российские самолеты дислоцируются на авиабазе Хмеймим, которая расположена в 25 км от средиземноморского города Латакия.

Приблизительно в 70 км от Латакии находится порт Тартус, где стоят российские военные корабли. Туда же прибывают грузы, необходимые для снабжения российского контингента. Оба объекта, Хмеймим и Тартус, защищены эшелонированной системой российской ПВО. Самым современным и дальнобойным средством здесь является зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400. Она может состоять из 8 зенитно-ракетных комплексов и обстреливать сразу до 80 воздушных целей в радиусе до 400 км.

По сообщению минобороны РФ, в Сирию переброшены как минимум две такие системы, которые контролируют небо вокруг Хмеймима и Тартуса. В реальности же российские С-400 перекрыли почти все воздушное пространство Сирии, включая небо над Дамаском. Ведь столица САР находится только в 230 км от Латакии и в 160 км от Тартуса (если брать расстояние по прямой линии).

Для «удара возмездия» президент США Дональд Трамп собрал коалицию, куда вошли Великобритания и Франция. Также из США в Средиземное море к берегам Сирии вышла авианосная ударная группа (АУГ), в которую вошли авианосец Harry Truman и еще семь эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами. Кстати, год назад, 7 апреля 2017 года, два американских эсминца из акватории Средиземного моря выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по аэродрому Шайрат. Поводом для того обстрела также стали подозрения в применении химического оружия против жителей города Хан-Шейхун.

Угроза войны

Российские ПВО 7 апреля 2017 года безмолвствовали. Однако в этот раз Россия пообещала вмешаться. В частности, посол РФ в Ливане Александр Засыпкин отметил, что каждая американская ракета, которую выпустят по Сирии, может быть сбита.

«Если американцы ударят,.. их ракеты будут сбиты, а также источники (американские корабли. — Авт.), из которых эти ракеты будут выпущены», — уточнил дипломат.

Отметим, что 11 апреля появились сообщения о том, что на авиабазу Хмеймим доставлены противокорабельные ракеты и размещены на самолетах Су-34. Мир замер в ожидании возможного противостояния между крупнейшими ядерными державами.

Но в случае локальной схватки российский контингент в Сирии оказывался в проигрыше. Ведь на одном лишь авианосце Harry Truman может быть размещено до 90 летательных аппаратов — больше, чем все самолеты, которые Россия перебросила в Сирию. Поражение российского контингента могло бы привести к более глобальному противостоянию, поскольку РФ наверняка бы захотела отомстить. Но и просто наблюдать за тем, как коалиция беспрепятственно бомбит союзников, российской стороне тоже было не с руки. Особенно после обещания сбивать все американские ракеты.

Не успели. В ответ на удар Сирия выпустила 40 зенитных ракет, но они взлетели уже после атаки

Грозное молчание

Сомнения разрешились ранним утром 14 апреля, когда коалиция, в составе США, Великобритании и Франции, выпустила по объектам Башара Асада в общей сложности 105 крылатых ракет. Как сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, удары были нанесены из акватории Красного и Средиземного морей, а также из Персидского залива.

Так, в Красном море 30 ракет были запущены с крейсера класса Ticonderoga и семь ракет — с эсминца класса Arleigh Burke. В Персидском заливе эсминец класса Arleigh Burke выпустил 23 крылатые ракеты. Находящиеся в восточном Средиземноморье французский фрегат и подводная лодка John Warner выпустили в общей сложности шесть крылатых ракет Tomahawk.

Еще 19 ракет запустили два американских стратегических бомбардировщика B-1 Lancer. Самолеты ВВС Великобритании запустили восемь ракет, а французские самолеты Mirage — еще девять.

«Ни один из наших самолетов, задействованных в операции, не встретил эффективного противодействия со стороны сирийских ПВО. У нас нет никаких сведений о том, что были задействованы российские средства ПВО», — отметил Маккензи.

Он также сообщил, что сирийцы выпустили как минимум 40 зенитных ракет, однако большинство ракет взлетели уже после того, как были нанесены удары.

Тот факт, что Россия не вмешивалась, подтвердили и в Москве.

«Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», — сообщили в минобороны РФ.

«Унизили Путина»

Заявление о том, что крылатые ракеты не входили в зону ответственности российской ПВО, вызывает сомнения. По информации Пентагона, в качестве целей был избран научный центр на окраине Дамаска, где «разрабатывалось и тестировалось химическое оружие», склад химического оружия на западе города Хомс, а также бункер, тесно связанный с этими объектами. И Дамаск, и Хомс входят в зону поражения ЗРС С-400.

«Россия продемонстрировала полную неготовность к защите союзника», — полагает российский блогер Анатолий Несмиян (el-murid), который специализируется на проблематике Ближнего Востока.

По его мнению, главный результат ракетного удара лежит в медийной составляющей:

«Унизили Путина, продемонстрировав, что Путин никогда не рискнет на военную конфронтацию с Западом».

Схожего мнения придерживается и главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин. По его мнению, удар по сирийским объектам, на который россияне предпочли не реагировать, нанес серьезный убыток репутации РФ и лично Владимира Путина.

«Достаточно обратить внимание на реакцию российских соцсетей, из которой видно, что народ перестает верить во всесилие царя. Коалиция сработала отлично: демонстрация мощи и качества работы при полном отсутствии жертв. А сейчас еще возникнут вопросы в сфере торговли оружием, в отношении российских систем ПВО, которыми была вооружена сирийская армия», — отметил Карин.

По его мнению, вероятность повторного удара зависит от обстоятельств:

«Однако не факт, что следующий удар может оказаться более эффективным, чем введение новых санкций».

Иного мнения придерживается политический знаток аналитического центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк. Он убежден, что повторный удар будет.

«Давление будет увеличиваться, чтобы вынудить Асада и Путина уйти из Сирии. Сейчас начнутся переговоры, и если они окажутся неуспешными, то последует новая ракетная нападение. События 14 апреля дали недвусмысленный сигнал, что Запад намерен добиваться своего», — полагает эксперт.

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