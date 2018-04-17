В России в ходе подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года случился конфуз с туалетом. В частности, вопросы возникли из-за фото со стадиона «Волгоград Арена».

svodka.net/

Снимок распространило издание V1.ru, а затем в скором времени удалило. На нем видно уборную с унитазами, между которыми нет перегородок, информирует svodka.net.

Подлинность фото уже подтвердил подрядчик арены.

«Да, это действительно фото со стадиона «Волгоград Арена». Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки. Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи», — рассказала представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний «Стройтрансгаз» Аля Першина радиостанции «Говорит Москва».

Читайте: Российский поэт рассказал о травле из-за стихотворения про Украину

Но пользователей это пояснение не остановило. «Побольше в ряд…», «Это — коммунальный туалет», «Как в бараке», — пишут они.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира