Бежавший из Украины внефракционный народный депутат Александр Онищенко сообщил, что его книга содержит серию эксклюзивных историй о персональной коррупции президента Украины Петра Порошенко. Онищенко: Моя книга о царе настоящем Фото: strana.ua Онищенко заявил, что книга содержит серию эксклюзивных историй о персональной коррупции Порошенко.Он отметил, что книга в первую очередь написана для европейского читателя и будет опубликована на четырех языках – немецком, английском, украинском и русском."Редко пишут книги о правителях государства, когда они еще при власти. Обычно публикуют махровый пиар, вроде "Четвертой республики" Бориса Ложкина, о том, какой царь хороший. А моя книга о царе настоящем", – сказал Онищенко. День презентации книги пока не известен.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.2 марта Онищенко заявил, что написал книгу о Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки онищенко порошенко что книга года Теги: политика