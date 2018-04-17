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Онищенко показал свою книгу о Порошенко под названием "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе"
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17.04.2018 09:05
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Бежавший из Украины внефракционный народный депутат Александр
Онищенко сообщил, что его книга содержит серию эксклюзивных историй
о персональной коррупции президента Украины Петра Порошенко.
Онищенко: Моя книга о царе настоящем Фото: strana.ua Онищенко
заявил, что книга содержит серию эксклюзивных историй о
персональной коррупции Порошенко.Он отметил, что книга в первую
очередь написана для европейского читателя и будет опубликована на
четырех языках – немецком, английском, украинском и русском."Редко
пишут книги о правителях государства, когда они еще при власти.
Обычно публикуют махровый пиар, вроде "Четвертой республики" Бориса
Ложкина, о том, какой царь хороший. А моя книга о царе настоящем",
– сказал Онищенко. День презентации книги пока не
известен.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при
реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування".
По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму
около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной
схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной
прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля
того же года Верховная Рада поддержала представления
генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и
аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на
заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".В
декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по
поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде,
"торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу
Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал
свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в
наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи
спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не
слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный
суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле
Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная
прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро
Украины обратились к властям Испании и Германии с
просьбой об экстрадиции политика.2 марта Онищенко заявил, что
написал книгу о Порошенко.
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