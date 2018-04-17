Стало известно, как за год изменилось состояние руководства Вооруженных Сил Украины, сообщает со ссылкой на .

Журналисты сравнили декларации высшего военного руководства за 2016 и 2017 годы.

Начали с Министра обороны, генерала Степана Полторака, который увеличил активы на 50 тыс. долларов. Если в 2016 году он задекларировал четыре объекта недвижимости, из которых три были оформлены на жену Инну: дом, участок и квартира, то в новой декларации дома и земли уже нет. Зато в графе “Доходы” появилась строчка о 825 тыс. гривен за продажу недвижимости. Зарплата министра немного выросла: с 539 до 645 тыс. гривен. Известно, что денежные активы семья хранит в банках и наличными. Если в 2016 году у Полторака были только гривны и доллары, то теперь появились и евро. В пересчете на доллары активы Полторака выросли с 231 до 283 тыс.

Первый заместитель министра Иван Руснак «утаил» сына в декларации, оставил только себя жену. Общий доход семьи в 2016 году составлял 1 млн гривен, в 2017 вырос до 1,2 млн. При этом Руснак уверяет, что его основной источник – зарплата, которая выросла с 677 до 871 тыс. гривен в год. От банков Руснак отказался, деньги он хранит в наличных. Размер этих сбережений увеличился с 26 до 42 тыс. долларов.

Замминистра генерал-лейтенант Игорь Павловский в декларации за 2016 год указал сразу три источника дохода: зарплаты замминистра и его жены Валентины, а также пенсия супруги. получалось 596 тыс. гривен. В 2017 году появилась зарплата по совместительству, которую Павловский получил в военной части А4566, а также выплата от Комитета госпремий Украины в области науки и техники. Суммарный доход увеличился до 746 тыс. гривен. Активы – только наличные гривны. Сумма примерно одна и та же – 339 тыс. гривен.

Начальник Генерального штаба генерал Виктор Муженко разбогател на 80 тыс. долларов. Как и Полторак Муженко «лишился» недвижимости — в свежем отчете отсутствуют жилой дом площадью в 90 кв. м. и два земельных участка общей площадью в 1279 “квадратов”. Никаких записей об отчуждении недвижимости не появилось. Общий доход Виктора Муженко и его жены Натальи вырос с 701 тыс. гривен до 794 тыс. И это при том, что в декларации за 2016 год учитывалось наследство, стоимостью в 120 тыс. Согласно декларации, такие деньги Муженко заработал благодаря генеральской пенсии в 40 тыс., которой еще в прошлом отчете не было, а также процентам от вкладов в “ПриватБанке” – они выросли с 32 до 92 тыс. гривен.

Первый замначальника Генштаба генерал-полковник Игорь Колесник получает доходы только от зарплаты. Так, за 2016 год он заработал 498 тыс. гривен, за 2017 – 788 тыс. Его коллега -замначальника Генштаба генерал-лейтенант Сергей Бессараб обзавелся банковским вкладом в “ПриватБанке” на 138 тыс. гривен. Все доходы Бессараба и его супруги Аллы – это зарплаты, пенсии и социальная помощь. В декларации указаны довольно круглые суммы — за 2016 год 619 тыс. гривен, за в 2017 – 818 тыс. При этом только генеральская зарплата поднялась с 497 тыс. до 705 тыс.

Замначальника Генштаба генерал-лейтенант Сергей Наев наоборот, на довольно скромный доход покупает себе земельные участки. Еще в прошлом году его единственный объект недвижимости — комната в Днепре. В 2017 году — он владеет служебной комнатой в и двумя земельными участка на берегу Тилигульского лимана в Одесской области. При этом общий доход Наевых в 2016 году был только 520 тыс. гривен, в 2017 – 634 тыс.

Командующий Сухопутных войск генерал Полковник Сергей Попко, пожалуй, самый скромный. Согласно декларации Попко за 2016 год, главным источником дохода для него была зарплата в Финансовом управлении Генштаба и военной части А0105 – 131 и 324 тыс. гривен соответственно. Общий размер с учетом материальной помощи – 462 тыс. гривен. В новой декларации эта сумма выросла до 687 тыс. Попко стал получать пенсию и работать по совместительству в Национальном университете обороны имени Черняховского. Наличными у него 180 тыс. гривен, есть и гривневые счета в “Ощаде” и “Привате” — 41 тыс. гривен.

Командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов в 2017 году купил земельный участок размером в 1000 кв. м. в селе Писаревка, что под Винницей. При этом его доходы его выросли с 506 тыс. гривен до 637 тыс. А основной источник прироста – поднявшаяся на 130 тыс. зарплата.

Командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко в прошлом году приобрел себе только машиноместо площадью в 27 кв. м. в Одессе. Доход вырос с 580 тыс. гривен до 721 тыс. Источник дохода — зарплата в военной части А3519.

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