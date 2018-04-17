Госдума РФ рассмотрит законопроект об антисанкциях в середине мая, профильным комитетом для обсуждения документа определен думский комитет по экономической политике. Госдума России подготовила законопроект об ответных санкциях против США Фото: duma.gov.ru По его словам, перед рассмотрением документа пройдет круглый стол, также определен профильный комитет – думский комитет по экономической политике.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства Bloomberg, совокупное состояние самых богатых россиян 9 апреля уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. 16 апреля акции компании "Русал", долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, упали до исторического минимума с момента выхода компании на IPO в 2010 году.Госдума России подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ, в частности, предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности. Кроме того, предлагается ввести ряд запретов, в том числе – на ввоз из США и "иных иностранных государств" сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарств.В МИД России заявили, что Москва будет работать над таким ответом на санкции США, который не повредит экономике РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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