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Госдума России рассмотрит законопроект об антисанкциях 15 мая
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17.04.2018 09:13
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Госдума РФ рассмотрит законопроект об антисанкциях в середине мая,
профильным комитетом для обсуждения документа определен думский
комитет по экономической политике. Госдума России подготовила
законопроект об ответных санкциях против США Фото: duma.gov.ru По
его словам, перед рассмотрением документа пройдет круглый стол,
также определен профильный комитет – думский комитет
по экономической политике.6 апреля Вашингтон объявил о
санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства
Bloomberg, совокупное состояние самых богатых россиян 9 апреля
уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. 16 апреля
акции компании "Русал", долей в которой владеет конгломерат
En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, упали до
исторического минимума с момента выхода компании на IPO в 2010
году.Госдума России подготовила законопроект об ответных
санкциях. Документ, в частности, предусматривает запрет на работу в
нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале
принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают
санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и
ракетно-двигательной промышленности. Кроме того, предлагается
ввести ряд запретов, в том числе – на ввоз из США и "иных
иностранных государств" сельхозпродукции, сырья и продовольствия,
алкогольной и табачной продукции, лекарств.В МИД России заявили,
что Москва будет работать над таким ответом
на санкции США, который не повредит экономике РФ.
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