В момент аварии маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт.

В Кривом Роге утром во вторник произошла масштабная авария, при которой столкнулись легковое авто Mazda, маршрутка и автобус, перевозивший работник "Арселор Миттал".

В первые минуты после трагического ДТП сообщалось о семи погибших при столкновении. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 8 человек. Т

акже при аварии пострадали не менее 12 человек.

"Первый Криворожский" опубликовал информацию о том, что в момент аварии маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".

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