По предварительной информации, аудиторские западные компании, которые привлечены к делу о выводе средств "ПриватБанка", нашли счета, где оседали деньги, отметил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко: Речь идет о 180 млрд грн вероятных средств Фото: ЕРА "Могу вам четко утверждать, какая бы там фамилия ни стояла. Вот кто бы там ни был, подозрение будет обязательным. В своем генпрокурорстве я не раз доказывал, что даже фамилии моих бывших товарищей является непринципиальным, если речь идет о переходе красной линии – его величества закона", – сказал он.По словам генпрокурора, он "с нетерпением" ждет информации от Kroll и ряда других аудиторских западных кампаний, которые, по предварительным данным, нашли счета, куда оседали средства, выведенные из Украины."Речь идет о 180 млрд грн вероятных средств, которые были выведены из банка, и, конечно, до этого дня ни "ПриватБанк", ни Нацбанк, ни следствие не установило, где находятся эти средства из-за долгих процедур международных запросов. Потому что средства, которые находятся в оффшорных компаниях, открываются через год, а то и через два", – сообщил Луценко.Он отметил, что о подозрениях "можно будет говорить" после того, как Национальный банк Украины представит официальный отчет перед следствием и официальные данные аудита.5 июня 2017 года Центр по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сообщил, что "ПриватБанк" в течение 2015–2016 годов выдал свыше $1 млрд кредитов 28 фирмам, которые контролировались лицами, связанными с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.7 июля в НАБУ заявили, что государство понесло убытки в размере докапитализации банка на 116,8 млрд грн.НБУ в июле опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица подали десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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