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Луценко обещает подозрения по делу о деньгах "ПриватБанка", "какая бы фамилия ни стояла"
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27.12.2017 08:40
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По предварительной информации, аудиторские западные компании,
которые привлечены к делу о выводе средств "ПриватБанка", нашли
счета, где оседали деньги, отметил генпрокурор Украины Юрий
Луценко. Луценко: Речь идет о 180 млрд грн вероятных средств
Фото: ЕРА "Могу вам четко утверждать, какая бы там фамилия ни
стояла. Вот кто бы там ни был, подозрение будет обязательным. В
своем генпрокурорстве я не раз доказывал, что даже фамилии моих
бывших товарищей является непринципиальным, если речь идет о
переходе красной линии – его величества закона", – сказал
он.По словам генпрокурора, он "с нетерпением" ждет информации от
Kroll и ряда других аудиторских западных кампаний, которые, по
предварительным данным, нашли счета, куда оседали средства,
выведенные из Украины."Речь идет о 180 млрд грн вероятных средств,
которые были выведены из банка, и, конечно, до этого дня ни
"ПриватБанк", ни Нацбанк, ни следствие не установило, где находятся
эти средства из-за долгих процедур международных запросов. Потому
что средства, которые находятся в оффшорных компаниях, открываются
через год, а то и через два", – сообщил Луценко.Он отметил,
что о подозрениях "можно будет говорить" после того, как
Национальный банк Украины представит официальный отчет перед
следствием и официальные данные аудита.5 июня 2017 года Центр по
расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP
сообщил, что "ПриватБанк" в течение 2015–2016
годов выдал свыше $1 млрд кредитов 28 фирмам,
которые контролировались лицами, связанными с бывшим
владельцем банка Игорем Коломойским.7 июля в НАБУ заявили, что
государство понесло убытки в размере докапитализации банка на
116,8 млрд грн.НБУ в июле опубликовал отчет финансового аудита
"ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно
которому накануне национализации банк представлял собой
финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также
связанные с ними офшоры и физические лица подали десятки
исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру
национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые
потери.
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