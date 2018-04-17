Из-за незаконной и антиконституционной блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзор распорядился заблокировать около 1,8 млн IP-адресов Amazon Web Services «AWS».

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Роскомнадзорный Апокалипсис сегодня. Я раньше думал, что умру от старости. А оказалось, что я умру от смеха, информирует svodka.net.

Такими размышления поделился накануне вечером в Фейсбуке российский финансовый и политический знаток Слава Рабинович.

Ну что, помните, я говорил, что Путинская ОПГ – сама по себе является генератором Чёрных Лебедей? Началось, и ждите хаоса не столько сегодня вечером, сколько завтра с утра…

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Из-за незаконной и антиконституционной блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзор распорядился заблокировать около 1,8 млн IP-адресов Amazon Web Services «AWS». Ведь с сегодняшнего дня Telegram начал использовать AWS для обхода блокировки в России, и тупой Роскомнадзор начал обрубать концы, где только видит (но не понимает, что творит). Согласно информации, исходящей от специалистов, под блокировку попали и более миллиона IP-адресов Google.

Из-за блокировки этих IP-адресов в магазинах «Дикси» в Москве перестали работать кассы. Поступают сообщения о неработающих банкоматах ВТБ.

Компания Amazon – один из крупнейших хостинг-провайдеров мира. Сайты и интернет-проекты, расположенные на серверах Amazon-а, используют его IP-адреса. Возможно, крупные банки в России работают и не на Amazon-е, но мелкие… У Amazon-а – самые хорошие и стабильные решения, и многие банки… Да что там только банки: наверное, многие больницы работают на Amazon-е?! Интересно, а МЧС? А авиадиспетчеры? А российские онлайновые системы бронирования только и вся? Автосалоны и автосервисы?

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Путинская ОПГ собирается реально устроить Апокалипсис, да в аккурат ко Дню Инаугурации самозванца 7-го мая – только лишь бы не допустить демонстраций 5-го мая! Блокировка и запрет всей страны ей в этом «помогут»!

А тем временем блогосфера полнится нереальным трешем… Вот, например, Телеграм-канал «IT уголовные дела СОРМ россиюшка»:

«Жаров совсем кукушкой поехал. Роскомнадзор начал процедуру блокировки одной из наших VPN-нод под предлогом ЭКСТРЕМИЗМА, чтобы обойти процедуру блокировки VPN и подвести под «резиновое» решение прокуратуры. Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причём основания использует – призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры. Вразнос пошла служба. Гражданская интернет-война началась. Партизанщина, диверсии, бронепоезд, тачанка…».

Телеграм-канал «Код Дурова»:

«Viber только что сообщил, что у части российских пользователей возникли проблемы со звонками. В компании связывают сбой с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Amazon. Весёлый вечер».

Вы знаете, я только лишь могу добавить: это всего-то вечер одного дня. Завтра наступит утро следующего дня. Жги, жги, Путин, быстрей начнём, быстрее кончим!

…

Через четыре часа Слава Рабинович разместил еще один пост на эту тему:

— Телеграм-канал «Сталингулаг»:

Это произошло – они заблокировали телеграм. Заблокировали, потому что им не удалось зайти сюда в своих грязных кирзовых сапогах. Заблокировали, потому что они не могут спокойно спать, зная, что где-то есть ресурс, на который не распространяются их преступные законы, где нельзя по звонку посадить человека за текст, который не понравился высокопоставленному чиновнику, где можно просто отправить сообщение любимой девушке и знать, что его не прочитает товарищ майор, что до него не дотронется своими погаными лапами государство. Поэтому телеграм — вне государства. Они блокируют телеграм, потому что мы создали здесь жизнь: мы шутим, грустим, смеёмся, рефлексируем, обсуждаем, не взирая на их звериные оскалы, на их правила и порядки. Для нас, в телеграме, их нет, они – пустое место. И этого они нам не могут простить. Они не могут простить нам жизнь, всё вокруг им нужно сделать казённым, мертвым, безинициативным и бессмысленным. Но мы им не позволим. Теперь у нас есть задача: мы должны выжить! Мы должны звонить знакомым и рассказывать о VPN, писать в соцсетях о том, как настраивать прокси, помогать всем вокруг обойти эту смерть и установить телеграм. МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ И МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!

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Можно подвести краткосрочные итоги блокировки телеграма, основываясь на статистике Сталингулаг: после того, как провайдеры стали блокировать мессенджер, количество читателей и просмотров постов только возросло. Хочу вас поблагодарить, дорогие читатели, за то, что мрази в сером не смогли вас запугать, за то, что вы не поддались уговорам иуд и не ушли в блядские клоны телеграма, которые все под контролем товарища майора. Спасибо вам за то, что вы заморочились с VPN или прокси. Спасибо вам, что услышав, как громадный репрессивный аппарат направил все свои силы на уничтожение единственной территории свободы в России, вы не остались безучастны, установили телеграм и подписались на этот канал. Вы и есть будущее, не эти бьющиеся в агонии старики, требующие несуществующих ключей, а вы – свободолюбивые, умные и активные. Спасибо, что вы есть.

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