Во вторник, 17 апреля, главы МИД G7 осудили химическую атаку в Сирии и отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Сообщается, что лидеры стран G7 "полностью поддерживают" меры, предпринятые США, Великобританией и Францией для снижения возможностей сирийского правительства по применению химического оружия.

"Использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.

В то же время ракетный удар по Сирии считают рациональным, "ограниченным, пропорциональным" ответом, нанесенным "только после исчерпания всех дипломатических возможностей".

Также сообщается, что страны-члены G7 привержены к решению конфликта в Сирии дипломатическими мерами. Также МИД G7 осудили отравление Скрипалей, призвав РФ "срочно рассмотреть все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери".

Также страны высказали солидарность с Великобританией, заявив, что "очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за нападение" и что "нет правдоподобного альтернативного объяснения".

Также стало известно, что власти Сирии при поддержке Российской Федерации пытаются скрыть факты применения химического оружия в отношении мирного населения в Думе. С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет DW.

Согласно ее словам, никто, кроме правительственных войск Башара Асада, не мог совершить химатаку.

"Сирийский режим работает над тем, чтобы скрыть факты об атаке. И делается это при поддержке России", - сказала она.

Мэй считает, что принятое решение о присоединении Британии к ракетному удару по Сирии было правильным.

"Мы это сделали не потому, что президент Трамп попросил нас. Мы это сделали, потому что верим, что это правильно, - и мы не сами", - добавила премьер.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране необходимо быть готовой к ответу от Российской Федерации в связи с авиаударами, которые коалиция нанесла по Сирии.

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