"Суперсемейка-2". Опубликован трейлер мультфильма. Видео
17.04.2018 09:21
Трейлер мультфильма "Суперсемейка-2" разместили на канале
Movieclips Trailers в YouTube. Во второй части анимационной ленты
мать семейства, Хелен, вернется к деятельности супергероя, а отец
Боб будет проводить время дома с тремя детьми: Фиалкой, Дэшем и
Джек-Джеком. Героям предстоит столкнуться с новым злодеем. Премьера
мультфильма "Суперсемейка-2" назначена на 15 июня 2018 года.
| Мультфильм выйет 15 июня Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube