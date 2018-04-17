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"Суперсемейка-2". Опубликован трейлер мультфильма. Видео
17.04.2018 09:21
Трейлер мультфильма "Суперсемейка-2" разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. Во второй части анимационной ленты мать семейства, Хелен, вернется к деятельности супергероя, а отец Боб будет проводить время дома с тремя детьми: Фиалкой, Дэшем и Джек-Джеком. Героям предстоит столкнуться с новым злодеем. Премьера мультфильма "Суперсемейка-2" назначена на 15 июня 2018 года.   | Мультфильм выйет 15 июня Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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