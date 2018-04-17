Израиль и США, которых подозревают в ударах, опровергают заявление правительственных СМИ

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение государственного сирийского телевидения. В то же время сирийское телевидение не предоставило деталей инцидента и не сообщил, кто стоит за нападением, однако назвал его "агрессией".

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в районе авиабазы ​​Шайрат, а также близко Дамаска, где расположены две авиабазы, было слышно звуки взрывов. По данным наблюдателей, ракеты не попали в авиабазы.

По сообщениям отдельных СМИ, набег совершил Израиль. Представитель Армии обороны Израиля в свою очередь заявил, что "не знает об этом инциденте".

Пресс-секретарь Пентагона также заявила, что США и силы коалиции не проводили операции в указанном районе.

Н агадаемо, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.