|Мочи Манту и выбрось перекись: топ-5 мифов, развенчанных Супрун
|17.04.2018 09:24
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ознаменовалась в Украине не только введением в действие медицинской реформы.
Бурные реакции в обществе также вызывают ее заявления и посты в социальных сетях, в особенности те, которые касаются опровержения прижившихся между украинцев взглядов и убеждений.
"" сделал подборку наиболее ярких развенчанных главой Минздрава мифов, передает .
Дисбактериоза не существует!
Одно из последних "разрушительных" заявлений Супрун касалось дисбактериоза.
"Если вас направили сдавать анализ на "дисбактериоз" или вы получили неутешительный результат и начали лечиться от него - не спешите. В международной медицине нет такого диагноза", - написала чиновник.
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