На шахте "Покровская" в Донецкой области, где пострадали семь горняков, взорвалась воздушно-метановая смесь. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook, сообщает

"На шахте "Покровская" произошел взрыв воздушно-метановой смеси. 7 горняков пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Погибших нет", - отметил он.

Напомним, о ЧП на шахте "Покровская" сообщил председатель Донецкой ВЦА Жебривский. По его словам, событие произошло 16 апреля около 23 часов.

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