На итоговую стоимость повлияли расположение, включаемые услуги, а также познания персонала в английском языке.

По прогнозам экспертов, конец Лиги чемпионов привлечет в Украину, ориентировочно, около 100 тыс. туристов. Как рассказала UBR.ua аналитик портала Doba.ua Наталья Шилко, конечно же, иностранцы чаще только подыскивают апартаменты в центре города, ближе к метро и к НСК Олимпийский. Украинцы же не гонятся за премиальным жильем и выбирают варианты в более отдаленных от центра районах, с гораздо меньшей стоимостью.

«Как и перед Евровидением, владельцы жилья хотят не только сдать апартаменты, но и предоставить лучший уровень сервиса. Поэтому многие расширили обыкновенный список включаемых услуг. Например, некоторые предлагают устроить небольшую экскурсию по Киеву или же угостить иностранного гостя домашней украинской кухней. Но в сфере посуточной аренды, увы, далеко не каждый владеет английским на достаточном уровне для того, чтобы без проблем принять иностранного гостя. Именно следовательно англоязычное гостеприимство на порядок повышает стоимость проживания», — подметила нам Наталья Шилко.

Подготовительные работы и в хостелах, и в апартаментах идут активно, но причиной тому не столько футбол, сколько приближение высокого туристического сезона, старт которого наступит с началом майских праздников, говорит эксперт.

В этот период спрос на посуточное жилье всегда большой, следовательно тщательная подготовка необходима в любом случае. К тому же, ничто не мешает подготовиться к приезду гостей заранее.

Уже сейчас практически все предложенные варианты жилья забронированы, следовательно администраторы хостелов и владельцы жилья знают, сколько гостей они ожидают на период Лиги чемпионов.

«Туристические фирмы и организации, помогающие иностранцам спланировать свое путешествие, находятся в активном поиске свободного жилья, которое действительно трудно найти на майские даты. Однако, нельзя сказать, что к концу весны столицу заполонят иностранцы. Среди путешественников, планирующих поездку в Киев в этот период, большую часть все же составляют украинцы», — рассказала UBR.ua Наталья Шилко.

Наибольший дискомфорт, по словам эксперта, испытают те, кто не успел забронировать жилье заранее. Правда, принимать так много гостей не в новинку для столичных рантье. В этом смысле Евровидение и Евро-2012 были куда более трудной задачей.

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