|В Кривом Роге сегодня объявлен День траура
|17.04.2018 09:28
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В столкновении легкового автомобиля, маршрутки и заводского автобуса, по последним данным, погибли 10 человек. Еще 17 находятся в больницах.
svodka.net/
В Кривом Роге среда, 18 апреля, объявлена Днем траура по погибшим в масштабном дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов. Соответствующее распоряжение издал мэр города, сообщает сайт города Кривой Рог.
Напомним, сегодня, 17 апреля, в 5.53 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутное такси с пассажирами и автобус, перевозивший работников металлургического комбината.
По предварительной информации, ДТП случилось по вине водителя легкового автомобиля, который нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршруткой, двигавшейся по главной дороге. От столкновения маршрутку вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом.
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По информации экстренных служб, восемь человек погибли на месте, девятнадцать были доставлено в больницы города с травмами различной степени тяжести. Позже местные СМИ сообщили о смерти еще двух человек.