Телеканал "Первый криворожский" сообщил, что количество погибших в
ДТП возросло, но официально информация пока не подтверждена. Двое
пострадавших умерли в больнице, сообщают СМИ Фото: dp.npu.gov.ua
Предварительно было известно о восьми погибших и 18
пострадавших при столкновении легкового автомобиля, маршрутки
и автобуса утром 17 апреля.По словам инсайдеров, двое пострадавших
скончались в больнице.В полиции пока не подтвердили эту
информацию.По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст.
286 Уголовного кодекса Украины.
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