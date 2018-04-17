Погода, Новости, загрузка...
ДТП в Кривом Роге. Двое пострадавших скончались в больнице - СМИ
17.04.2018 09:29
Телеканал "Первый криворожский" сообщил, что количество погибших в ДТП возросло, но официально информация пока не подтверждена. Двое пострадавших умерли в больнице, сообщают СМИ Фото: dp.npu.gov.ua Предварительно было известно о восьми погибших и 18 пострадавших при столкновении легкового автомобиля, маршрутки и автобуса утром 17 апреля.По словам инсайдеров, двое пострадавших скончались в больнице.В полиции пока не подтвердили эту информацию.По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить