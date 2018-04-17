Матиос просит суд разъяснить правомерность действий Генштаба, который ограничил допуск военных прокуроров на объекты ВСУ

Матиос в интервью "112 Украина" отметил, что Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения.

"Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны" , - заявил главный военный прокурор.

Ответчиком в этом процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба.

Также Матиос отметил, что за прошедший год в уголовных производствах и административных правонарушениях военные прокуроры приняли участие почти 60 000 судебных заседаний

"Нас 600 человек на всю страну, вдумайтесь, 600 человек и почти 60 000 судебных заседаний по тем вещами, совершивших военные. Завтра, в соответствии с" фантазии "того, кто принял это поручение, в частности, это руководство Генштаба, эти 60 000 правонарушений будут подотчетны и не управляемые ни с чьей стороны " , - подчеркнул военный прокурор.

Напомним, что народный депутат Антон Геращенко предлагал депутатам уволить главу Генштаба Виктора Муженко за чрезвычайной ситуации, которая осенью прошлого года возникла в Калиновке Винницкой области.