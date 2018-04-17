За подкуп на выборах хотят жестко наказывать. разработал законопроект, ужесточающий ответственность «за влияние на свободное волеизъявление». Более того, сами избиратели могут оказаться на скамье подсудимых, если соблазнятся подарками от кандидатов.

«» выяснили, кто в группе риска и почем украинцы готовы продавать свой голос, передает .

Законопроект, по словам премьера Владимира Гройсмана, предусматривает уголовную ответственность за нарушение избирательного процесса, в том числе за подкуп избирателей. Таковым считает подношение спиртных напитков и продуктов, что так любят делать политики накануне выборов. За получение неправомерной выгоды избирателем, а также за незаконное использование и вброс бюллетеней, нарушение тайны голосования предлагается лишать свободы до двух лет. Для политиков наказание ужесточают: до шести лет вместо нынешних трех, предусмотренных в Уголовном кодексе.

При этом если человек явится с повинной, его наказывать не станут. В документе указано, что лица, которые охотно сообщили в правоохранительные органы о совершении преступлений, касающихся подкупа избирателей или фальсификации, от уголовной ответственности освобождаются.

ЧЕТЫРЕ ПРИГОВОРА

Приговоры, однако, за подкуп и так есть, правда, очень лояльные. За последние четыре года суды были в Каменском Днепропетровской области, Остроге Ровенской области, Черновцах и Онуфриевке Кировоградской области. Фигурантов этих дел ловили, когда они предлагали 200–500 грн каждому проголосовавшему на выборах в Раду. Все получили по году условно. Еще около сотни дел до сих пор расследуют. Одно из последних — в Днепре.

В марте следователи полиции получили доступ к мобильным разговорам двух местных жительниц. Одна из них якобы предлагала знакомой за голос на выборах мэра Бориса Филатова 500 грн. В Черкасской области расследуют производство против местного жителя, который подыскал целый автобус «платных избирателей» и собирался везти их в Одессу. Но был задержан правоохранителями. А в мужчину, которого подозревают в «особо тяжком преступлении» — подкупе избирателей, поймали с 20 тыс. грн. Правда, сейчас мужчина через суды доказывает, что деньги предназначались на лечение в израильской клинике.

НАКАЗАНИЕ ЗА РУЧКУ

Адвокат Иван Либерман подчеркивает, что новшество проекта, в первую очередь, в том, что теперь и получатель подарков от кандидата может оказаться на скамье подсудимых. «То есть в зоне риска все — от подростков до пенсионеров. Им довольно будет взять гречку, пойти на концерт по подаренному билету — и правоохранители смело могут открыть уголовное производство. И даже не имеет значение, проголосовал человек или нет за этого кандидата. Если взял, то согласился с тем, что может это сделать. Пока не ясна сумма, с которой начнет действовать уголовная ответственность. Возможно, ее приравняют к необлагаемому минимуму — 17 грн», — говорит нам Либерман.

ГОТОВЫ НА ПОРОШОК И ПОПОЛНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО

«Вести» решили выяснить, во сколько украинцы сейчас оценивают свой голос. Мы наобум набирали по телефону жителей , Харькова, Ивано-Франковска, Днепра и Винницы с «заманчивым предложением от будущего кандидата».

Интересовались, какой дар заставил бы их проголосовать «за нашего шефа». Жительница Соломенского района на наше предложение отреагировала категорически, заявив, что в Украине безотлагательно необходимо менять подход к избирательному процессу. «Я бы на месте вашего кандидата ничего не предлагала. Вот именно из-за того, что люди голоса на гречку меняют, в стране бардак творится. Нужно провести нормальные выборы и честно избрать новых политиков, если, конечно, будет из кого выбирать. Если бы я собралась продавать голос, то разве что за автомобиль. Вот купите мне машину, тогда я подумаю».

Пенсионерка из Ивано-Франковска Анастасия Д. самым уместным комплиментом от политиков считает вещи практичные, например, стиральный порошок. «Ну продукты мы и сами купить можем, тем более они портятся быстро и выглядит это как-то некрасиво, как подачка. Другое дело что-то для хозяйства. Я бы хотела получить стиральный порошок».

Пенсионер из Винницы Дмитрий С. напомнил нам, что подкуп электората в Украине запрещен, но в качестве альтернативы предложил направить эти средства на благие дела. «Пусть подарят мне саженцы. Я их перед подъездом высажу, клумбу оформлю. И мне будет приятно, и во дворе красота. Все будут ходить и любоваться».

У молодежи подход прагматичный. На подарки согласны, но проголосовать «нужным образом» не обещают. Житель Харькова Николай З. так и сказал нам: «А чего вы решили, что, получив дар, я за вас проголосую?». Затем он начал озвучивать список желаний. «Туалетные принадлежности точно не стоит. Все индивидуально и угадать, что нужно человеку, невозможно. Но если бы что-то предлагали без обязательств, то выбрал бы канцелярские принадлежности, только нейтральные, без логотипов партии или фотографии кандидата. Еще лучше счет мобильного на 100 гривен пополнить», — сказал Николай.

Жительница Днепра Юлия С. тоже согласна на канцелярию. «Если это, конечно, не набор копеечных ручек, половина из которых сразу не пишет. Продукты? Смотря что будет. Если крупы, то неплохо, это лучше, чем самой их тягать из магазина».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Политолог Руслан Бортник считает, что главный вывод, который можно сделать из законопроекта, — выборы пройдут по старому Избирательному кодексу. А новацию можно будет использовать в качестве расправы над конкурентами. «Если бы власть рассчитывала, что будет принят в целом новый кодекс, то они бы вносили изменения в проект ко второму чтению, а не в действующий документ. Также это способ продемонстрировать обществу и западным партнерам шаги к честным выборам. Но, с другой стороны, у власти появляются дополнительные инструменты: более жестокое наказание, возможность проведения негласных следственных действий (слежки и прослушки) по факту подозрения в подкупе. Конечно, это будет дополнительной возможностью оказывать давление на оппонентов», — говорит Бортник.

Политтехнолог Сергей Быков придерживается такого же мнения. «Власть не хочет принимать во втором чтении Избирательный кодекс, призванный ввести избирательную систему по открытым спискам, что, в свою очередь, повлияет на качество волеизъявления и представительство в парламенте разных политических сил. Принятый в первом чтении кодекс нивелирует мажоритарную систему — самую коррумпированную ветвь избирательной кампании. Вместо этого правительство выступает с инициативой ввести более жесткую ответственность за подкуп и манипуляции. Однако тут вопрос в фиксации и доказательной базе подкупа избирателей, ведь не предлагаются новые механизмы, так что сложно говорить, что эта борьба будет эффективной», — считает Сергей Быков.

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