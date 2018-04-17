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Майже не впізнати: Григорій Решетник показав архівний кадр з коханою (ФОТО)
17.04.2018 09:33
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Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник часто ділиться з шанувальниками світлинами з особистого життя, хвастать двома синами чи красунею-дружиною, а також показує яскраві світлини з відпочинку, адже зіркова родина обожнює подорожувати навіть з крихітним найменшим синочком.

Втім, днями Григорій здивував фанів, опублікувавши по-справжньому рідкісне фото - кадр з Парижу, зроблений кілька років тому.


"Ексклюзив! Наш "медовий місяць", - написав Григорій.

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