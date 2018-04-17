|Захватчик "Укрпочты" во время суда заявил, что он "сын бога" и просил отпустить его
|17.04.2018 09:36
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Подозреваемый в захвате заложников 30 декабря 2017 года в помещении «Укрпочты» Владимир Безух во время подготовительного заседания Киевского райсуда Харькова заявил, что он – «сын бога» и просил отпустить его.
Мужчина заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему, информирует svodka.net.
Отмечается, что на слушание явилась лишь часть пострадавших, несколько из них написали заявления с просьбой рассматривать дело в их отсутствие.
Безух назвал себя Мессией и сыном Бога. Он заявил, что захватил заложников в помещении «Укрпочты» только для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому факту.
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