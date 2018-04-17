Подозреваемый в захвате заложников 30 декабря 2017 года в помещении «Укрпочты» Владимир Безух во время подготовительного заседания Киевского райсуда Харькова заявил, что он – «сын бога» и просил отпустить его.

Мужчина заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему, информирует svodka.net.

Отмечается, что на слушание явилась лишь часть пострадавших, несколько из них написали заявления с просьбой рассматривать дело в их отсутствие.

Безух назвал себя Мессией и сыном Бога. Он заявил, что захватил заложников в помещении «Укрпочты» только для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому факту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира