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Захватчик "Укрпочты" во время суда заявил, что он "сын бога" и просил отпустить его
17.04.2018 09:36
Захватчик «Укрпочты» во время суда заявил, что он «сын бога» и просил отпустить его

Подозреваемый в захвате заложников 30 декабря 2017 года в помещении «Укрпочты» Владимир Безух во время подготовительного заседания Киевского райсуда Харькова заявил, что он – «сын бога» и просил отпустить его.

Мужчина заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему, информирует svodka.net.

Отмечается, что на слушание явилась лишь часть пострадавших, несколько из них написали заявления с просьбой рассматривать дело в их отсутствие.

Безух назвал себя Мессией и сыном Бога. Он заявил, что захватил заложников в помещении «Укрпочты» только для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому факту.



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