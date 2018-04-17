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Столкновения в Ереване: госпитализированы 12 человек – минздрав Армении
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17.04.2018 09:37
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Состояние пострадавших в Ереване во время стычек полицейских и
митингующих удовлетворительное, заявили в министерстве
здравоохранения Арменнии. В Ереване проходят митинги оппозиции
против премьерства Саргсяна Фото: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
/ Facebook Среди госпитализированных – один из полицейский,
который был прооперирован. Его состояние оценивается как
стабильное.Состояние остальных пострадавших медики оценивают как
удовлетворительное, у большинства – поверхностные повреждения
нижних конечностей.Днем 16 апреля на проспекте Баграмяна в Ереване
произошли крупные столкновения между правоохранителями и
участниками протестных акций, которые выступают против премьерства
бывшего президента страны Сержа Саргсяна.Митингующие пытались
прорваться к зданию парламента в Ереване.По данным агентства
"Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе
руководитель оппозиционного движения, депутат Национального
собрания Армении Никол Пашинян, и шестеро полицейских. По
данным "Интерфакса", во время стычек пострадало 33 человека,
между которых трое правоохранителей.9 апреля Армения перешла к
парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым
президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава
государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С
2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.Главу
правительства и фактического руководителя страны
должны выбрать в парламенте 17 апреля.14 апреля участники
митинга против выдвижения Саргсяна на пост
премьер-министра ворвались в здание Общественного радио
Армении в центре Еревана, требуя прямого эфира. 16 апреля
демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана.
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