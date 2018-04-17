Состояние пострадавших в Ереване во время стычек полицейских и митингующих удовлетворительное, заявили в министерстве здравоохранения Арменнии. В Ереване проходят митинги оппозиции против премьерства Саргсяна Фото: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան / Facebook Среди госпитализированных – один из полицейский, который был прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.Состояние остальных пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, у большинства – поверхностные повреждения нижних конечностей.Днем 16 апреля на проспекте Баграмяна в Ереване произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций, которые выступают против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна.Митингующие пытались прорваться к зданию парламента в Ереване.По данным агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе руководитель оппозиционного движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян, и шестеро полицейских. По данным "Интерфакса", во время стычек пострадало 33 человека, между которых трое правоохранителей.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.Главу правительства и фактического руководителя страны должны выбрать в парламенте 17 апреля.14 апреля участники митинга против выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана, требуя прямого эфира. 16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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