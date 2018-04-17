"Я считаю, что это будет политическое решение"

"В первую очередь я считаю, что резервы для повышения минимальной зарплаты уже сегодня. Я считаю, что это будет политическое решение" , - сказал министр в эфире телеканала ICTV, передают "Украинские Новости".

По его словам, такое решение будет принято Кабинетом Министров по итогам анализа экономической ситуации, после чего будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

"Пока таких результатов по итогам 1-го квартала нет, потому что данные официальной статистики мы получим чуть позже. Когда мы их получим в полном объеме, рассмотрим и примем соответствующее решение" , - добавил он.

Напомним, что в и это-премьер-министр Павел Розенко заявил, что решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривен примут в конце апреля или в начале мая.

Также, по словам Павла Розенко, в Украине существуют тысячи вакансий с заработной платой в более чем 15 тыс грн .