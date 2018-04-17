Сенатор США Джон Маккейн, который лечится от рака мозга, перенес еще одну операцию - по лечению кишечной инфекции. Об этом сообщает со ссылкой на заявление офиса политика.

"В воскресенье сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику Майо в Фениксе, штат Аризона, и перенес операцию по лечению кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом. Он в стабильном состоянии", - сказано в заявлении, обнародованном в ночь на вторник.

Указано также, что в течение последних нескольких месяцев сенатор Маккейн проходил физиотерапию у себя дома в Корнвилле, штат Аризона, восстанавливаясь после побочных эффектов лечения рака.

В июле прошлого года Маккейну удалили злокачественную опухоль головного мозга. Маккейн тогда хорошо перенес операцию, был выписан из больницы на следующий день после хирургического вмешательства.

Джон Маккейн в прошлом перенес три операции по удалению меланомы. Последний раз рак кожи был диагностирован в 2002 году. С тех пор сенатор проходил регулярные обследования.

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