Управление образования Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета выпустило распоряжение об оптимизации нескольких должностей в образовательных учреждениях.

"Подскажите консультацией, что делать, чтобы не допустить такой абсурд: в детском саду, в котором научились плавать все мои трое детей сокращают физрука-плаврука, а ее обязанности будет выполнять музрук (ей сейчас 75 лет и она не умеет плавать!).

С таким подходом у нас никогда не будет будущего.

Письмо Днепровского Городского Совета Департамента гуманитарной политики Управления образования прилагаю", — написал Денис Камешков в Facebook.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира