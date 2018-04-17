Российские власти инициировали кибератаки на государственные и частные организации других стран, являющиеся поставщиками "критически важных инфраструктур". Речь об этом идет в совместном заявлении США и Великобритании, опубликованном в понедельник, 16 апреля.

Согласно документу, поддерживаемые Кремлем хакеры инфицировали компьютерные маршрутизаторы для извлечения интеллектуальной собственности и, вероятно, подготовки к предстоящим кибератакам.

"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей кибербезопасности. Мы осуждаем эту активность. Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие способы для преодоления российской киберугрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

По ее совам, в настоящее время продолжается работа над коллективной обороной, чтобы минимизировать угрозы сетевым устройствам.

"Пока этот вид кибертак будет продолжаться, ФБР будет проводить расследование и находить преступников, в данном случае - это правительство России", - отметил представитель ФБР Говард Маршалл.

Стоит отметить, что в Великобритании назвали Россию самым сильным врагом в киберпространстве, следовательно определили борьбу с ней как главный приоритет.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, министерство иностранных дел Великобритании обвинило правительство Российской Федерации в массированной кибернетической атаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya, который в июне 2017 года заразил тысячи компьютеров во всем мире.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира