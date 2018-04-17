|Создателя "Новичка" уличили в связях с режимом Асада
|17.04.2018 09:43
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Согласно официальной позиции Минфина США, Хури представляет режим президента Сирии Башара Асада в России.
В записной книжке химика и одного из создателей вещества «Новичок» Леонида Ринка обнаружили телефонные номера российско-сирийского бизнесмена Мудалала Хури, который попал под санкции за помощь режиму Башара Асада, информирует svodka.net.
Как сказано в материале «МБХ Медиа», все контакты Ринка сотрудники ФСБ РФ изъяли при обысках.
«Внимание корреспондента Центра управления расследованиями Сергея Канева привлек российско-сирийский бизнесмен Мудалал Хури, о деятельности которого стало известно после того, как он вместе со своим партнером, президентом FIDE Кирсаном Илюмжиновым попал под санкции США за помощь режиму Башара Асада. В контактах Ринка целых три его телефонных номера», — сказано в материале.
Бывший сотрудник уголовного розыска в Москве сообщил изданию, что сотрудники ФСБ РФ попросили проверить контакты Ринка на предмет возможных покупателей отравляющих веществ.
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«В записях оказались номера сирийца Хури и его брата Имада. Мы доложили, что этот клиент состоит у нас на спецучете и крутится вокруг ученых в области оборонных исследований», — сообщил он изданию
Согласно официальной позиции Минфина США, Хури представляет режим президента Сирии Башара Асада в России. Также как минимум с 1994 года, он связан с денежными сделками в интересах сирийского правительства.
Также по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году.
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Отметим, что есть основания полагать, что именно «Новичком» отравили в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.