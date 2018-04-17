|ДТП в Кривом Роге: семь человек погибли на месте, - ОБНОВЛЕНО
|17.04.2018 09:46
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Светофоры в городе в это время еще не работалиВ Кривом Роге в результате ДТП на месте скончались семь человек. Предварительно сообщается о еще двух умерших в больнице.
Фото: 1kr.ua
ДТП произошло около 6 утра возле исполкома. Авто Mazda столкнулся с маршруткой. Ее вынесло на встречную движения. Произошло столкновение с автобусом АМКР, пишет местное издание "Первый Криворожский".
Мазда-6 двигался по полосе одностороннего движения со стороны проспекта Мира по улице Героев АТО. Маршрутное такси № 261 двигалось по проспекту Металлургов со стороны 95 квартала.
Мазда не пропустила маршрутку, произошло столкновение. Маршрутное такси отбросило на автобус "АрселорМиттал Кривой Рог".
Светофоры в это время еще не работали. Все участники ДТП двигались на желтый мигающий сигнал светофора.
Все машины двигались в крайней левой полосе. Специалисты говорят, если бы все двигались в своем ряду, аварии удалось бы избежать.
Обновления. К восьми возросла официально подтвержденное количество погибших в ДТП в Кривом Роге, сообщает сайт Национальной полиции в Днепропетровской области, который уточняет и число пострадавших - 18.
Напомним, что в Лисичанске (Луганская обл.) Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ и микроавтобуса "Рута", в результате которого пострадали 10 человек.