Светофоры в городе в это время еще не работали

ДТП произошло около 6 утра возле исполкома. Авто Mazda столкнулся с маршруткой. Ее вынесло на встречную движения. Произошло столкновение с автобусом АМКР, пишет местное издание "Первый Криворожский".

Мазда-6 двигался по полосе одностороннего движения со стороны проспекта Мира по улице Героев АТО. Маршрутное такси № 261 двигалось по проспекту Металлургов со стороны 95 квартала.

Мазда не пропустила маршрутку, произошло столкновение. Маршрутное такси отбросило на автобус "АрселорМиттал Кривой Рог".

Светофоры в это время еще не работали. Все участники ДТП двигались на желтый мигающий сигнал светофора.

Все машины двигались в крайней левой полосе. Специалисты говорят, если бы все двигались в своем ряду, аварии удалось бы избежать.

Обновления. К восьми возросла официально подтвержденное количество погибших в ДТП в Кривом Роге, сообщает сайт Национальной полиции в Днепропетровской области, который уточняет и число пострадавших - 18.